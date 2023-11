Poliana Rocha impacta ao surgir com vestido aberto: 'Maravilhosa'

De vestido aberto na barriga e com fenda, Poliana Rocha impacta com beleza fora do comum em ensaio

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muita elegância em um ensaio realizado na piscina de uma mansão. Nesta terça-feira, 21, a famosa revelou os registros arrasadores e impactou ao surgir deslumbrante no momento.

Usando um vestido longo, de cor salmão e com abertura na barriga, a empresária não passou despercebida e chamou muita atenção ao posar com a produção poderosa. Fazendo poses, a mãe do cantor Zé Felipe esbanjou todo seu charme e estilo.

"A paz vem de dentro. Não a procures fora", refletiu a sogra de Virginia Fonseca na legenda dos cliques. Nos comentários, a loira logo foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Que mulher linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha celebrou seu aniversário de 47 anos com um look de rainha no navio onde Leonardo se apresentou. Antes da viagem, ela recebeu um presente milionário de sua nora. A mãe de suas netas desembolsou cerca de R$ 30 mil para agradá-la.

Veja o look de Poliana Rocha:

Poliana Rocha fala como lida com críticas na internet

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, conversou mais uma vez com seus seguidores na rede social e respondeu a dúvidas que eles têm sobre ela. Recentemente, a influenciadora então revelou como lida com as críticas.

Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que ignora os haters. A sogra de Virginia Fonseca - que anunciou a desativação dos comentários nos posts com suas filhas - contou que não lê os recados negativos.

"Os haters perdem tempo comigo! Porque hoje eu nem ligo, quando vejo que são comentários maldosos, paro na hora de ver! E sigo fazendo o que de fato importa!", declarou qual é sua tática.