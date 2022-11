Paulo André deixa os fãs babando ao surgir sem camisa: "Que homem"

O atleta e ex-BBB Paulo André arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpo sarado em cliques sem camisa

Paulo André (24) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpo sarado.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 29, o atleta e ex-participante do BBB 22 surgiu fazendo poses sem camisa, com o corpo suado, e deixou os internautas sem fôlego.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindo demais", disse uma seguidora. "Que homem, meu Deus", escreveu outra. "Deus tem seus preferidos mesmo", brincou uma fã. "Momento de silêncio para apreciação dessa obra de arte", falou mais uma.

Confira as fotos de Paulo André sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Nova carreira

Recentemente, Paulo André contou que está realizando mais um sonho ao surgir em estúdio de música. Apostando em uma nova carreira, o atleta surpreendeu os seguidores ao postar fotos em que aparece cantando em gravação. Nas imagens, ele posou esbanjando felicidade ao realizar mais um sonho em frente ao microfone. "Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, é mais um sonho tomando forma", escreveu ele.

