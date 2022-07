Paolla Oliveira surge toda produzida em cliques com look monocromático: ''Muita beleza''

Atriz Paolla Oliveira recebe chuva de elogios dos seguidores ao posar toda produzida com look em tons terrosos

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h16

A atriz Paolla Oliveira (40) compartilhou novos cliques em que aparece toda produzida nas redes sociais!

A intérprete de Pat na novela das sete Cara e Coragem encantou os seguidores ao apostar em produção monocromática com tons terrosos. Em seu perfil no Instagram, a namorada de Diogo Nogueira (41) publicou duas fotos com os cabelos ondulados e com maquiagem clara. Em uma delas, ela posou sorridente. Já na outra, Paolla surgiu jogando beijinho.

Na legenda da postagem, Paolla escreveu apenas: "Oi".

Os fãs destacaram a beleza da gata nos comentários do post. "Lindaaaaa! Absurdo de beleza", "Maravilhosa, perfeita", "Magnífica", "Lindíssima", "Muita beleza", "Mulher mais linda do mundo", "Linda como sempre", disseram.

Paolla Oliveira posa com Maria Eduarda de Carvalho

Recentemente, Paolla Oliveira aparece ao lado de Maria Eduarda de Carvalho (39), em um dos cenários da novela, usando o já famoso terninho laranja super misterioso da trama. "Quem é essa menina de laranja? E Pat agora faz parte do grupo secreto, é?! Pra descobrir tem que assistir Cara e Coragem", disse ela.

Confira as fotos de Paolla Oliveira toda produzida: