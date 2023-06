Monique Alfradique ostenta cintura fininha em clique de biquíni: "Perfeição define"

A atriz Monique Alfradique esbanjou seu corpão sarado ao postar um clique de biquíni nas redes sociais

A atriz Monique Alfradiqueelevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 25, ao compartilhar um clique esbanjando seu corpo escultural. Ela aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni vermelho. O registro deixou em destaque sua cintura fininha. Monique também mostrou alguns petiscos e frutas que estava comendo.

"Quando o sol brilha tudo fica mais bonito", afirmou a loira na legenda, ganhando diversos elogios de seus seguidores. "Perfeita", disse uma fã. "Que deusa", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "Beleza e perfeição define", comentou mais uma.

Monique, vale dizer, é protagonista do filme Bem-vinda a Quixeramobim. O longa do diretor Halder Gomes está disponível na plataforma de streaming Globoplay. Além da atriz, a comédia conta com Edimilson Filho, Max Petterson, Falcão, Valéria Vitoriano e muitos outros.

Confira a publicação:

Monique Alfradique desabafa sobre pressão social por ser mulher

Há quatro anos estrelando a peça Quase Normal, a atriz Monique Alfradique afirmou que o espetáculo foi importante para ela conseguir lidar com mais tranquilidade sobre os desafios que envolvem a vida da mulher.

Em entrevista à revista CARAS, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade. "Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas. O fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco", revelou

A artista completou dizendo que tem tentado lidar com o assunto com maturidade, para não afetar sua rotina. "Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias", declarou.

