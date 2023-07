Mel Maia renova o bronzeado após fim das gravações de Vai na Fé

Mel Maia capricha nas poses ao mostrar seu look na frente do espelho para renovar o bronzeado no início das férias após Vai na Fé

A atriz Mel Maia já está pronta para curtir suas merecidas férias após finalizar a gravação da novela Vai na Fé, da Globo. Neste sábado, 22, a estrela surgiu com look de praia para renovar o bronzeado antes de viajar para a Europa.

Em selfie na frente do espelho, a musa apareceu de biquíni colorido e fininho enquanto conferia sua boa forma no início da tarde. Nas imagens, ela posou em vários ângulos e caprichou nas poses. “Ativando modo férias!”, contou ela.

Além disso, Mel Maia contou que vai viajar para Paris, na França, para curtir suas férias e já está arrumando as malas. Vale lembrar que a novela Vai na Fé já terminou de ser gravada nos estúdios da Globo, mas será exibida até agosto, quando será substituída por Fuzuê.

Desabafo de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia fez um desabafo sobre os fãs que ficam na porta da Globo esperando para falar com os artistas. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada para o trabalho e não conseguiu parar para atender os fãs. Então, um fã fez um comentário maldoso e ela perdeu a paciência.

"Cheguei aqui em casa, tô jantando, cheguei da gravação. E eu tô fazendo esses stories aqui, especialmente pra galera que fica na porta da Globo, uma galera que eu já conheço há um tempo, sempre que eu tô com tempo, eu paro, tiro foto, faço vídeo, mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Hoje tinha muita gente, mais do que o normal, tinha acho que umas 20 pessoas, ou não sei, 15, tinha muita gente. Eu tava no laço, é meu emprego, eu não posso chegar atrasada, então se eu chego no laço, eu tenho que correr", disse ela.

E completou: "Eu cheguei e falei 'gente, desculpa, hoje não dá, preciso trabalhar, tô ocupada, tô atrasada'. Fui entrando e só ouvi um 'ridícula'. Aí eu sai e falei 'quem falou?', aí ninguém respondeu. 'Quem falou?', queria falar com a menina".

Então, ela desabafou sobre o que achou do ocorrido. "Por que eu sou ridícula? Se eu tô aqui na porta e tô entrando no meu emprego, atrasada, tô alí fazendo minha obrigação do dia e sou chamada de ridícula porque eu não pude parar num momento pra atender, sendo que eu sou sempre muito simpática com todo mundo, sempre tiro foto quando posso, faço vídeo", afirmou.

Por fim, a atriz concluiu o seu desabafo. "Então assim, vocês que ficam aí na porta, vocês precisam entender que nem sempre a gente vai poder atender vocês, porque é nosso emprego, vocês estão na porta do nosso emprego! A gente tem uma meta ali pra cumprir no dia, a gente tem horário pra chegar, a gente tem a vida corrida, então às vezes a gente chega atrasada", contou.