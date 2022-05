Marina Ruy Barbosa surge magérrima em look preto diferente: ''Nem parece real''

Atriz Marina Ruy Barbosa surgiu toda estilosa em novas fotos e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 07h37

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) chamou a atenção com novos cliques cheios de beleza e estilo em sua rede social.

Nesta terça-feira, 24, a famosa compartilhou fotos feitas ao ar livre à noite em Marrakech, no Marrocos, e se destacou ao aparecer no local com um look de grife.

Usando a peça no modelo macacão, bem aberta na parte superior, Marina Ruy Barbosa ostentou sua silhueta sequinha de forma deslumbrante.

Fazendo carão, a empresária da moda surgiu poderosa nos registros diferenciados. "Wild away", escreveu sobre ser selvagem por aí.

Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios e deram sua opinião. "Nem parece real", falaram sobre a beleza da ruiva. "Irreconhecível", disseram outros sobre estar diferente.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa se destacou no Festival de Cannes, na França, com um vestido dourado e cabelos bem volumosos.

Marina Ruy Barbosa surge toda estilosa em novas fotos; confira: