Maisa Silva esbanja beleza em TBT de viagem aos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 22h00

Nesta quinta-feira, 18, Maisa Silva (20) entrou no clima de TBT e deixou os seguidores babando ao compartilhar fotos de uma viagem para os Estados Unidos.

Em Santa Mônica, Califórnia, a atriz posou para uma selfie e fez carão ao tirar fotos no hotel onde estava hospedada. A estrela de “De Volta Aos 15” vestia uma camisa branca e preta que caiu muito bem com a saia preta que usava.

“Um late TBT pra vocês. Ps: O 4º post desse carrossel é o meu preferido”, escreveu Maisa na legenda da postagem.

O quarto post da série de imagens se tratava de um vídeo de um petit gateau sendo coberto por uma calda de chocolate.

Os fãs de Maisa adoraram o TBT da atriz! “Maravilhosa, te amo sua linda”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Tá linda prima”.

Selfie!

Na última quarta-feira, Maisa compartilhou uma selfie no carro e deixou os fãs em polvorosa nas redes sociais.

A atriz apareceu com a cara no sol e com os cabelos cacheados e castanhos iluminados no banco do carro.