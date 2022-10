Maiara posa deslumbrante de vestido preto justinho com recortes: ''Que mulher''

Cantora Maiara exibe produção para show e arranca elogios ao surgir de vestidinho preto curtinho com recortes e detalhes em transparência

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 07h44 - Atualizado às 08h18

A cantora Maiara (34) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar mais uma produção para apresentação ao lado da irmã!

Na noite de domingo, 09, a sertaneja publicou uma série de fotos em que aparece usando um vestido preto curtinho. Fazendo carão, a famosa posou deslumbrante todo produzida com o look de manga longa com recortes estratégicos na silhueta, colo e pernas.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a dupla de Maraisa (34) chamou atenção pelas curvas perfeitas no visual coladinho ao corpo.

"'E aí?! O que vai ser?! Me diz o dia, a hora e local que você vai aparecer?!'", escreveu Maiara na legenda da postagem.

"Gataaaaa demais", "Que isso, hein?! ARRASOUUUUU BEBÊ", "Maiara, você é perfeita", "Estou impressionada com tanta beleza", "Deusaaaa", "Maravilhosa", "Que mulher lindaaaaa", exaltaram os fãs nos comentários do post.

Confira o look de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara e Maraisa se emocionam com fã mirim vestida de Marília Mendonça

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa não segurou as lágrimas com um momento especial em apresentação em São Paulo recentemente! As irmãs gêmeas receberam no palco uma fã mirim da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) em show no Tokio Marine Hall, na capital paulista. A pequena estava vestida exatamente como a dona do hit Infiel na gravação do DVD Festa das Patroas, que aconteceu em 2021, antes da partida precoce de Marília, que faleceu aos 26 anos em um acidente de avião em novembro. Durante a apresentação, a dupla não escondeu a emoção com o momento e entoaram canções em parceria com a cantora.

