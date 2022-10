Maiara aposta em vestido curtinho estampado e brinca: ''Hoje a onça tá solta''

Cantora Maiara exibe look com estampa de oncinha escolhido para mais um show ao lado da irmã, Maraisa, e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 07h12

A cantora Maiara (34) arrancou elogios dos fãs ao mostrar mais uma produção impecável para apresentação nas redes sociais!

Na madrugada desta sexta-feira, 14, a sertaneja compartilhou uma série de quatro cliques em que aparece com um look com estampa de oncinha.

Nas imagens, a irmã e dupla de Maraisa (34) surgiu deslumbrante todo produzida com maquiagem brilhante e o vestido curtinho, deixando à mostra suas pernas torneadas. Com os cabelos presos em rabo de cavalo, ela posou fazendo caras e bocas. Em uma das fotos, Maiara imita uma onça.

"Hoje a onça tá solta aqui em Ilha Solteira/SP! Vamo pra cima", escreveu Maiara ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Linda por for fora, mas principalmente por dentro!", "Deusaaa, maravilhosa, perfeita", "Linda pessoalmente. Aliás, mais linda que na foto. Que show incrível", "A Juma tá diferente kkk", "Maiara Marruá", "Você é tão perfeita", "Deusa", destacaram os admiradores.

Maiara aparece com hematoma no braço e preocupa fãs

Recentemente, Maiara apareceu em uma foto com um hematoma roxo, bem visível, no seu pulso. Isso acabou gerando uma alerta nos fãs, que ficaram preocupados e criaram algumas teorias do que poderia ter acontecido com a cantora. Após alguns questionamentos, a assessoria de imprensa da cantora disse que Maiara precisou passar por procedimentos para cuidar da saúde, e um deles foi a reposição de soro e vitaminas na veia. O hematoma no braço foi por conta das aplicações feitas com agulha. Ainda segundo a assessoria, Maiara não está doente e o acontecimento foi um caso isolado.

