Luísa Sonza surge com conjunto jeans e exibe decote poderoso na web

Cantora Luísa Sonza encanta ao postar série de fotos de look usado em show em Fortaleza, com participação de Baco Exu do Blues

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 12h18

A cantora Luísa Sonza (24) roubou a cena na web ao compartilhar sequência de fotos exibindo o visual escolhido para mais um dia de trabalho!

No final de semana, a dona dos hits Anaconda e Cachorrinhas fez apresentação em Fortaleza, no Ceará, com participação do cantor Baco Exu do Blues (26), com quem tem parceria na música Hotel Caro.

Em seu perfil no Instagram, a loira publicou sequência de registros exibindo o visual para o show. Nas imagens, Sonza posou usando um conjunto jeans, de top e calça. Com cabelo preso em coque duplo, estilo da Mamuska em Da Cor do Pecado, a gata chamou atenção com o decotão e arrancou chuva de elogios dos fãs.

"FORTALEZA-CE, como explicar vocês? Arrasta pro lado", escreveu Luísa na legenda. "Bebesita", disse Pabllo Vittar nos comentários. "Foda", exaltou Preta Gil. "Sou apaixonada", se derreteu Duda Reis. "Que linda", elogiou Maisa. "Lindíssima", "Gata", "Muito linda", "Meu Deus que perfeita", "Gostosa", destacaram ainda a beleza da gata.

Luísa Sonza exibe look para show em Fortaleza:

Rapper carioca flerta com Luísa Sonza na web

Os internautas ficaram animados com uma interação de Filipe Ret (37) e Luísa Sonza nas redes sociais! O rapper respondeu um tweet da cantora no Twitter, o que deu o que falar entre os fãs dos dois. Na tarde de sábado, 20, Luísa disse que ficou apaixonada ao ver um story no Instagram, sem dar detalhes de quem se tratava. Filipe, então, aproveitou para responder em tom de flerte. "É possível se apaixonar vendo os stories de uma pessoa? Porque isso acabou de acontecer comigo”, declarou a loira. “Só fui espontâneo”, respondeu o rapper. A cantora, que recentemente falou sobre envelhecimento, ainda reagiu com emoji dando risada e um coração.

