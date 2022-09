Sem sutiã, Ludmilla choca web ao posar com macacão transparente: "Rainha''

Para show, cantora Ludmilla causa ao dispensar sutiã e posar usando um macacão brilhante transparente

Mais uma vez, a cantora Ludmilla (27) deixou os fãs impactados na noite da última terça-feira, 13, ao compartilhar detalhes de uma peça nada básica e bastante ousada usada em um dos seus últimos shows no final de semana.

Nos registros, compartilhados no Instagram, a compositora apareceu vestindo um macacão verde com as laterais totalmente transparente. Ainda na produção, ela optou por uma lace com os fios alongados e lisos.

Para completar o vestimento, ela optou por um salto alto da mesma tonalidade do macacão feito sob medida pela grife de luxo Mugler e brilhou muito na web: "Rainha", disse uma fã. "Ninguém aos pés dela", continuou. "A maioral", destacou um terceiro.

