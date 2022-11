Kim Kardashian aparece de biquíni minúsculo para divulgar sua marca

Empresária Kim Kardashian publicou fotos para mostrar seus biquínis luxuosos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h02

A empresária Kim Kardashian fez jogada de mestre ao mostrar os biquínis de sua marca em seu próprio corpo. Isso porque com a produção de fotos meio retrô, o corpo escultural valorizou, e muito, a roupa de banho.

Com a marca 'Skims, soluções para todos os corpos' cheia de peças com bons tecidos coladíssimos, a socialite vem fazendo um sucesso absurdo no exterior e imprimindo seu estilo ousado.

Com uma versão preta e outra nude, a ex de Kanye West posou em frente à câmera e valorizou as peças, que podem esgotar a qualquer momento agora. "S K I M S holiday shop available now", escreveu na legenda se referindo aos produtos disponíveis para as compras de final de ano.

Apesar dos elogios, alguns seguidores foram diretos em suas críticas às fotos. "Por que você está tão sedenta? Você não precisa fazer isso na sua idade", escreveu se referindo aos 42 anos da musa. Uma fã, então, defendeu a loira: "Ela está fazendo dinheiro pra caramba pra isso". "Esses comentários hahaha Ela é a Kim Kardashian. Superem. Ciúme é um traço ruim", defendeu outra.

Confira as fotos de Kim Kardashian: