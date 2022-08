Ivete Sangalo mostra produção impecável com look fendado para evento em São Paulo

Poderoa, cantora Ivete Sangalo exibe look escolhido para noite do 'Favela Gala' em vídeo e recebe elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 07h14

A cantora Ivete Sangalo (50) usou as redes sociais para exibir look escolhido para um evento na noite de quarta-feira, 24, e encantou a web ao surgir produzida!

A famosa foi uma das atrações do Favela Gala, jantar da ONG Gerando Falcões, que aconteceu em São Paulo, e teve apresentação de Taís Araujo (43) e Regina Casé (68).

Em seu perfil no Instagram, a artista, que comanda o programa na GloboPipoca da Ivete, compartilhou um vídeo em que aparece deslumbrante desfilando ao exibir o visual. Nas imagens, a musa aparece com um vestido rosa cintilante de mangas longas.

De maquiagem leve e cabelos soltos, Ivete arrancou elogios com o look que marcava a silhueta e fendado, deixando as pernas à mostra.

"Sempre pronta! Noite mais que linda para cantar no Favela Gala, gerando Falcões. Máxima alegria e respeito", escreveu Ivete na legenda da publicação.

"Afffffff", disse Marina Ruy Barbosa nos comentários do post. "Que mulher", "Muito Barbie", "A mais linda desse mundo", "Deusa minha", "Você é perfeita, minha deusa", "Um bombomzinho", babaram ainda os fãs.

Ivete Sangalo aposta em look rosa para evento:

Ivete Sangalo responde William Bonner após ser ignorada

Ivete Sangalo decidiu responder William Bonner (58) após o vídeo de pedido de desculpas dele. Tudo começou quando ela foi cumprimentá-lo na saída do estacionamento da Globo nesta semana e ele não a reconheceu. Assim, um vídeo do momento viralizou na internet e ele foi acusado de ignorá-la. Bonner gravou um vídeo para dizer que não percebeu que era Ivete e pediu desculpas.

Agora, ela disse que não ficou magoada com a situação e que ama o apresentador. “William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é um encanto, meu carinho, meu amigo querido. Eu te amo”, disse ela, que estava na gravação do programa Pipoca da Ivete quando gravou os stories e mostrou a plateia mandando um recado para ele. “Nós também [te amamos]”, afirmaram.

