Isabella Fiorentino exibe as pernas torneadas em look com fenda profunda

Isabella Fiorentino agita as redes sociais ao mostrar sua boa forma em look para curtir um dia de sol na praia

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 14h04

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino (45) encantou seus seguidores ao mostrar o seu look para curtir um dia de sol na praia. Nesta semana, a beldade apareceu só de saída de praia branca com biquíni por baixo e agitou as redes sociais.

Nas fotos, a morena deixou à mostra suas pernas torneadas ao usar um look com duas fendas profundas no look. “Sol de inverno que parece de verão!”, disse ela na legenda.

Então, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Mulher maravilhosa”, declarou um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Sempre chiquérrima”, declarou mais um.

Isabella Fiorentino faz rara aparição com o marido

Há poucas semanas, Isabella Fiorentino apareceu sorridente ao posar ao lado do marido, o empresário Stefano Hawilla, durante a comemoração do aniversário dela na Itália.

Isabella e Stefano levam um casamento longe dos holofotes. Os dois estão juntos há 17 anos e são pais dos trigêmeos Lorenzo, Bernardo e Nicholas.

