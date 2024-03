Goleiro Fábio, do Fluminense, faz hamonização facial; confira o resultado!

Fábio, atual goleiro do Fluminense, faz cirurgia de harmonização facial e resultado impressiona a web; confira como ficou!

Fábio, atual goleiro do Fluminense, se tornou mais um famoso a fazer uma harmonização facial. Na última terça-feira, 5, o atleta compartilhou o resultado do procedimento estético com seus seguidores nas redes sociais e a mudança impressionou por sua sutileza.

A harmonização, que é conhecida por mudar completamente o rosto das pessoas, foi feita da maneira delicada em Fábio, corrigindo pequenas imperfeições. Sem mudanças radicais, o procedimento é quase imperceptível em sua face.

Em seu perfil oficial do Instagram, a dentista Elaine Costa, responsável pelo procedimento, mostrou o resultado da harmonização. Na legenda, ela ainda explicou o motivo dele ter recorrido ao procedimento.

"Um atleta de alta performance busca incessantemente pela excelência! E os resultados da dedicação são evidentes, como no caso de Fábio (...) A atividade física desencadeia a produção de radicais livres e o excesso de radicais livres resulta em um envelhecimento acelerado, afetando a qualidade da pele, a absorção de gordura e levando a um envelhecimento precoce. É por isso que a harmonização facial é fundamental para atletas de alta performance", contou a profissional.

Confira o resultado:

Poliana Rocha revela que colocou fios no rosto

Outra famosa que recentemente também passou por um procedimento estético em seu rosto foi Poliana Rocha. Na última terça-feira, 5, a esposa do cantor Leonardo contou que colocou fios de sustentação para dar uma levantadinha no rosto. Em suas redes sociais, ela impressionou ao mostrar o resultado da mudança.

Através dos stories do Instagram, Poliana contou que passou por um dia de cuidados com a saúde e beleza. A esposa do sertanejo postou um vídeo do momento da aplicação e depois mostrou o resultado, ainda com curativos: “Acabei de sair, é normal falar assim porque estou anestesiada”, ela comentou sobre estar com o rosto paralisado.

“Para uma mulher da minha idade, era para colocar muito mais fios, mas coloquei só quatro aqui e quatro aqui. Quero ver como vai acomodar no meu rosto, fazer aos poucos”, contou Poliana.

