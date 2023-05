Gkay choca seguidores ao posar para fotos com look inusitado

A influenciadora Gkay surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos de seu look “diferentão” em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 15, Gkay causou comoção na internet ao compartilhar em seu Instagram fotos de seu look inusitado.

A influenciadora surpreendeu ao posar em sua casa com uma camiseta e uma calça que simulavam pixels de computador.

Além desse look bem diferente, Gkay ainda ousou com uma bolsa com luzes de led e elegantes botas curtas brancas.

Os seguidores da influenciadora se surpreenderam com o look e se dividiram nos comentários do post. “A roupa mais legal do mundo”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Eu estranhamente amei”.

Outro seguidor reagiu às fotos escrevendo: “Tinha que ser a Gkay”. E outra fã comentou: “Eu fico chocada com a criatividade nos looks”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Look poderoso!

Quem também chamou atenção das redes socais recentemente foi a apresentadora Luciana Gimenez. A comandante do Superpop esbanjou beleza e estilo com um look todo vermelho.

Luciana posou para fotos com um look composto por camiseta de manga comprida transparente e uma calça brilhante.