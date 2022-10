Giovanna Antonelli ostenta curvas de macacão vermelho recortado: ''Que mulher''

Aos 46 anos, atriz Giovanna Antonelli impressiona ao surgir com look vermelho poderoso com recortes estratégicos e web destaca beleza

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 12h25

A atriz Giovanna Antonelli (46) roubou a cena nas redes sociais nesta terça-feira, 25, ao postar vídeo com uma produção impecável!

A artista, que dá vida a delegada Helô na nova novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, colecionou chuva de elogios dos fãs ao exibir seu corpaço escultural em um look poderosíssimo de mangas longas.

Ao compartilhar o registro, ela colocou um áudio dizendo: "Nossa, você parece ser tão tranquila, um amorzinho". E outra pessoa responde: "Eu sou."

Em seu feed no Instagram, Gio brincou com a gravação ao surgir, primeiramente, sorridente, e momentos depois, fazendo carão. Esbanjando sensualidade com o macacão vermelho bem justinho ao corpo, ela deixou à mostra a barriga sequinha com recortes estratégicos do visual na cintura e decotão até o limite.

Bem-humorada, Giovanna Antonelli se divertiu ao legendar o post: "Quem me conhece sabe!"

"Tu de vermelho é a própria PERFEIÇÃO", "EI VOCÊ, Giovanna Antonelli, está presa por roubar o meu coração e toda a beleza do mundo!", "Que mulher maravilhosa", "Sua lindaaa", "Como tá maravilhosa", exaltaram os admiradores da musa nos comentários.

Confira o vídeo de Giovanna Antonelli com macacão vermelho:

Giovanna Antonelli curte passeio com as filhas gêmeas

Recentemente, Giovanna Antonelli aproveitou um momento de folga das gravações na novela Travessia, para curtir um passeio em família. Ela foi fotografada ao lado das filhas gêmeas, Antônia e Sofia, de 11 anos, frutos do casamento com o diretor Leonardo Nogueira (43). As três foram vistas enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. As meninas mostraram o quanto já cresceram ao surgirem quase do tamanho da mamãe coruja. Vale lembrar que Giovanna também é mãe de Pietro (17), do antigo relacionamento com Murilo Benício (51).

