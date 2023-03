Galã de Malhação, Roger Gobeth exibe corpo sarado ao surgir sem camisa

Aos 49 anos de idade, Roger Gobeth deixa o peitoral definido à mostra em selfie ousada

O ator Roger Gobeth, que é um eterno galã de Malhação, arrancou suspiros dos fãs nesta semana ao compartilhar uma selfie ousada. O artista está prestes a completar 50 anos de vida e decidiu ostentar o seu físico impecável.

Em uma selfie na frente do espelho, ele deixou à mostra o seu peitoral definido e o abdômen trincado ao posar sem camisa e apenas de calça jeans de cintura baixa. Na imagem, ele escreveu: “10 dias para os meus 50. Água é fundamental, tá?”.

O trabalho mais recente de Gobeth na TV foi como o personagem Urias na série Reis, da Record TV, em 2022. Antes disso, ele conquistou o público com atuações em Malhação e Floribella.

Malvino Salvador exibe o corpo sarado na praia

Neste domingo, 26, Malvino Salvador (47) aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro. O ator foi fotografado dando um mergulho e caminhando pela areia da praia. Malvino ainda exibiu boa forma ao surgir mostrando a barriga sarada.

O astro foi flagrado pelos paparazzi usando apenas uma sunga azul escura andando pela praia localizada na Barra da Tijuca.

Malvino é casado com a ex-lutadora Kyra Gracie (37), com quem tem três filhos: Ayra (8), Kyara (6) e Ryan (2). O ator também é pai Sofia (13), do seu relacionamento com Ana Ceolin Silva.

Foto: Fabricio Pioyani/ AgNews