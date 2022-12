Pedro Bial é fotografado em passeio com as filhas mais novas no Rio de Janeiro

Em rara aparição em público, Pedro Bial curte passeio com as duas filhas mais novas, Laura e Dora, no Rio de Janeiro

O apresentador Pedro Bial (64) aproveitou a tarde de folga nesta segunda-feira, 19, para curtir um passeio com as duas filhas mais novas, Laura (4) e Dora (2). O papai coruja foi fotografado circulando com as meninas na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

O comunicador levou a filha caçula nos ombros e ficou de mãos dadas com a outra herdeira. As duas meninas são frutos do casamento de Bial com a atual esposa, Maria Prata (42). Ele também é pai de filhos já adultos: Ana (35), Theo (24) e José (20), frutos de relacionamentos anteriores.

Atualmente, Bial comanda o programa Conversa com Bial nas madrugadas da Globo e também faz os programas especiais do Som Brasil sobre a carreira de grandes nomes da música brasileira, como Thiaguinho e Chitãozinho e Xororó.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Pedro Bial fala de sua vida pessoal

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, Pedro Bial contou que a pandemia o ajudou a ficar ainda mais próximo de seus filhos. "Se teve uma coisa [boa] que a pandemia me trouxe, foi a oportunidade de ver essas pequenininhas e conviver com elas. Fiquei rigorosamente confinado", disse ele.

Além disso, o comunicador falou do seu atual casamento. "Casamento mesmo, de papel passado, é a [minha] primeira vez. É um sinal de que sou a favor do casamento. Gosto muito. A gente vive em tempos em que o casamento, quando não vale mais a pena, não precisa se arrastar no sofrimento. A gente pode se separar numa boa", afirmou.