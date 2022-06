Filha de Flávia Alessandra exibe o bronzeado perfeito ao usar biquíni laranja neon

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, ostenta a barriguinha sarada ao posar com biquíni tomara que caia na praia

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h17

A atriz Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia. A musa fez fotos ao ar livre e mostrou toda a sua beleza impecável.

Nas imagens, Giulia apareceu só de biquíni laranja neon estilo tomara que caia ao posar deitada na areia e com a barriguinha sarada à mostra. “Eu não estou de férias, reparem que o biquíni e a paisagem são as mesmas: do domingo de folga”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da musa. “Muito gata”, disse um seguidor. “Sempre linda”, escreveu outro. “Perfeita como sempre”, afirmou mais um.

Recentemente, Giulia Costa fez uma participação na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo. Ela interpretou a versão jovem de Eliete, que era o nome verdadeiro de Paula (Giovanna Antonelli).

Fotos de Giulia Costa na praia:

