Ex-A Fazenda, Joana Machado exibe corpão em dia na praia

De biquíni fininho, a ex-campeã de A Fazenda Joana Machado foi flagrada em dia na praia nesta quinta-feira, 27

A modelo Joana Machado (42) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 27, para curtir uma praia. Ela foi flagrada pelos paparazzi de plantão enquanto renovava o bronzeado na areia da Barra da Tijuca com um biquíni mínimo.

A musa ostentou o seu corpo sarado ao ser fotografada com biquíni preto estilo fio-dental em fotos de frente e de costas.

Vale lembrar que Joana Machado é ex-namorada do jogador de futebol Adriano Imperador e também foi casada com o policial Juninho Pitbull. Além disso, ela foi a campeã do reality show A Fazenda de 2011 e conquistou o prêmio de R$ 2 milhões .

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Jade Picon também aproveitou a praia nesta quinta-feira

Também nesta quinta-feira, 27, a atriz e influenciadora digital Jade Picon aproveitou o dia de sol na praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Brilhando como a Chiara da novela Travessia, ela aproveitou o dia de sol para pegar um sol e exibiu seu corpaço.

Nas fotos, a morena praticou exercícios com um biquíni minúsculo. A bela chamou a atenção ao aparecer com uma calcinha minúscula - ela ainda arrematou o look com um boné e com um óculos de sol bem estiloso que deixou o visual moderno.

Foto: AgNews