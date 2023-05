Erika Januza esbanja beleza e rouba a cena ao posar de biquíni preto: ''Deusa''

Aos 38 anos, atriz Erika Januza deixa seguidores babando ao surgir de costas empinando o bumbum em viagem ao Ceará

A atriz Erika Januza, que completou mais um ano de vida no início do mês, deixou os seguidores babando ao compartilhar cliques exibindo sua beleza nas redes sociais na última terça-feira, 23!

Com 38 anos, a artista, solteira desde janeiro, quando chegou ao fim de seu relacionamento com Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura, está curtindo dias de descanso em um resort no Ceará.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a musa aparece usando um biquíni preto fio dental. No primeiro clique da sequência, ela posou de costas empinando o bumbum dentro da piscina, chamando atenção dos fãs, que rasgaram elogios à famosa. Em outras fotos, Januza surgiu usando óculos escuros e uma saída de praia preta com fenda.

Na legenda da publicação, Erika brincou sobre querer biscoito: "Quem nunca? Meu presente de niver foi entregue com sucesso pelo universo e através de muito trabalho!", escreveu ela, que integra o elenco da série Arcanjo Renegado.

"Deusa", "Maravilhosa", "Talento e beleza cabem na mesma mulher", "Uma musa", Linda demais uma preta é uma preta", exaltaram nos comentários do post.

Confira as fotos de Erika Januza:

Erika Januza arrasa ao usar maiô cavado e com decote até o umbigo

A atriz Erika Januza elevou a temperatura das redes sociais recentemente ao ostentar a sua beleza em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a beldade apareceu usando um maiô roxo ousado. Ela surgiu com um maiô cavado e decote até o umbigo.

O look destacou o corpaço sarado dela e suas pernas torneadas. No álbum de fotos, ela fez várias poses com o modelito antes de sair para renovar o bronzeado. “A mulher independente e que se ama, não quer guerra com ninguém! Você já viajou sozinha?”, disse ela na legenda.