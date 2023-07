Dira Paes rouba a cena com beleza ao posar na praia: “Sempre deusa”

Atriz Dira Paes dá show de beleza natural e ganha elogios dos seguidores ao surgir plena na praia

A atriz Dira Paes causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira, 18, ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza. Discreta em sua vida pessoal, a artista abriu uma rara exceção e mostrou que aproveitou seu dia livre para renovar o bronzeado e dar close em uma praia deserta no nordeste brasileiro.

Nos registros publicados em seu feed do Instagram, a artista, que está com 54 anos, surgiu sorridente, vestindo um biquíni marrom com detalhes em branco, além de óculos escuros e alguns colares. A esposa do diretor Pablo Baião deu um show de beleza e roubou a cena enquanto posava em diferentes ângulos com uma paisagem paradisíaca.

Dira, que brilhou nas telinhas da Globo no remake de 'Pantanal', dispensou legenda para os cliques e deixou apenas alguns emojis, mas os fãs não pouparam as palavras nos comentários e escreveram muitos elogios para a mãe de Inácio e Martim: "Sempre deusa”, exaltou uma admiradora. "Que coisa mais linda”, escreveu outra. “Linda e solar”, opinou uma terceira.

Alguns fãs também questionaram a localização de Dira. Vale lembrar que na última segunda-feira, 18, a atriz participou de uma cerimônia de batizado na Bahia: “Tempo de amor, é tempo de amar!!! Que honra fazer parte deste momento tão especial”, ela se derreteu com o convite especial de alguns amigos.

Dira Paes encanta ao compartilhar cliques de viagem por Praga:

A atriz Dira Paes usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques chiquérrimos na semana passada! Aproveitando as férias para viajar, a artista posou tomando um bom drink durante um passeio pelas ruas de Praga, na República Tcheca. Claro, as fotos glamourosas renderam uma enxurrada de comentários elogiando a perfeição das imagens. Confira!