De vestido PP, Maiara surge arrasadora e choca com beleza fora do comum: ''Que mulher''

Cantora Maiara surpreendeu ao surgir com cabelão iluminado e look micro colado; veja as fotos

CARAS Digital Publicado em 06/03/2023, às 10h28

Maiara surge arrasadora com produção deslumbrante - Reprodução/Instagram