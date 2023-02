Maiara e Maraisa elegem looks avaliados em R$ 200 mil para gravação de DVD internacional

Luxo! Para gravação de DVD internacional em Portugal, Maiara e Maraisa elegem looks de grife avaliados em R$ 200 mil

Poderosas! A dupla sertaneja mais amada do Brasil, as irmãs Maiara e Maraisa (35) surpreenderam os seguidores neste domingo, 05, ao compartilhar nas redes sociais uma nova série de fotos da gravação do novo DVD internacional da dupla.

Na ocasião, Maraisa elegeu um um conjunto de cropped e saia com mais de 60 mil cristais e Maiara apostou num vestido preto com detalhes dourados.

O design exclusivo das peças foi projetado pelo estilista Israel Valentim, em parceria com Luiz Plínio, responsável por vestir a dupla. “Israel é um estilista nacional por quem temos grande admiração. Os looks conversam muito com estilo e a personalidade das duas”, contou o stylist.

No instagram oficial da dupla, elas aproveitaram para agradecer o carinho dos fãs em um dia tão memorável para a carreira.

"Gravação do DVD Ao Vivo em Portugal, uma data, um nome, que entrou para a nossa história. Vamos nos lembrar desse dia para sempre, não importa quantos anos passe… Foi algo memorável, realizar esse sonho nos encheu de felicidade, e a emoção tomou conta em cada momento! Foi lindo! O nosso muito obrigada a todos que compareceram, tornando essa noite ainda mais incrível", disseram elas.

Nos comentários, os admiradores elogiaram o trabalho das artistas."Lindas demais! Não dou conta não! ",exclamou uma. "Do Brasil para o mundo", declarou outra. "As maiores", destacou uma terceira. "Duas mulheres incríveis fazendo história", afirmou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MAIARA E MARAISA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara e Maraisa (@maiaraemaraisa)

Vida amorosa!

Recentemente, Maiara, da dupla com Maraísa, deu o que falar entre os internautas ao fazer um comentário sobre a sua vida amorosa.

Solteiríssima desde que terminou o noivado com Fernando Zor (38), ela agradeceu nas redes sociais por não ter se casado até hoje e falou que a situação foi um 'livramento'.

“Eu quero avisar, com 35 anos, com todos os anos que passaram na minha vida, se a gente não casou, foi um livramento”.

Então, ela citou a sua personalidade. “Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento para eles. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, por isso sou uma pessoa complexa mesmo. E eu não vou mudar, e em 2023 sigo aí com a mesma cara lisa, se quiser, é assim”, declarou.