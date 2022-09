De cropped e saia com fenda, Poliana Rocha escandaliza com corpaço: ''Poderosa''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, esbanjou curvas deslumbrantes em look cheio de estilo e recebeu elogios

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 08h01

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 15, a influenciadora compartilhou cliques toda arrumada e chamou a atenção com seu look.

Nos registros, a loira apareceu usando um cropped branco, saia vermelha com fenda e botas. A combinação deixou o corpaço escultural da famosa em evidência com muita atitude.

"Viver com leveza…", escreveu Poliana Rocha na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a esposa do sertanejo de elogios. "Poderosa e maravilhosa", disseram os fãs. "Belíssima", falaram outros.

Ainda recentemente, a influenciadora chocou com sua barriga negativa ao aparecer deslumbrante de biquíni na piscina de sua mansão.

Poliana Rocha não aguenta e rebate críticas sobre a neta Maria Alice

Nos últimos dias, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu sua opinião sobre o último acontecimento polêmico envolvendo a nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e sua neta, Maria Alice.

De início, ela comentou como a internet pode ser um ótimo meio de divulgar produtos e informações, mas que também pode acabar sendo um caminho para machucar o próximo.

Logo em seguida, Poliana Rocha citou as críticas que a neta recebeu de uma pediatra sobre estar falando pouco em sua idade. "Maria Alice falando pouco pela idade dela, cada criança fala no seu tempo e se fala pouco ou fala muito isso é problema dos pais, então vamos parar de julgamento, vamos crescer como ser humano", declarou.

