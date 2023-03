De biquíni, Palomma Duarte impressiona pelo corpaço ao fazer poses: ''Sensualizando na batente''

Aos 45 anos, Palomma Duarte rouba a cena e arranca elogios ao surgir pendurada na porta de biquíni e exibindo suas curvas perfeitas

A atriz Palomma Duarte (45) roubou a cena nas redes sociais e deixou os seus seguidores babando no domingo, 26, ao postar novas fotos de biquíni!

Em seu feed no Instagram, a artista se exibiu em um vídeo com compilado de fotos em que aparece ostentando suas curvas invejáveis aos 45 anos de idade.

Nas imagens, a famosa surgiu apoiada em batente da porta, fazendo diferentes poses ousadas. Com tudo em cima, Palomma deu destaque ao seu corpão escultural, mostrando as pernas torneadas, o bumbum redondinho e a barriga sequinha.

"Sensualizando na batente, nesse domingo, pelos olhos da Fernanda Ferrari, no som da Zélia Duncan. Filtros, fotos, poses, congela, olha a hérnia, em família, na bagunça, respirando pra semana", escreveu Palomma na legenda da postagem.

"Gataaaaaaaaaa", babou Andréia Horta nos comentários. "Que isso Paloma kkkk ensina pra gente como ser gostosa assim como você. Que perfeitaaaa", destacou uma fã. "Eu não sou Estados Unidos, mas se quiser me U.S.A", brincou outra. "As fãs se encontram caídas após essas fotos!!", disse uma terceira. "Sua bunda é minha inspiração pra não desistir do treino de glúteos", contou mais uma.

Confira os registros de Palomma Duarte de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Radicalizou! Fãs reagem após Palomma Duarte surgir com novo visual

A atriz Paloma Duarte deixou os seguidores babando na manhã recentemente ao mostrar seu novo visual. Dando adeus às madeixas longas, a estrela decidiu passar a tesoura nos fios e agora adota um cabelo curtinho, com direito a franja.

Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta no Instagram, Paloma mostrou que já está se reinventando para viver uma nova personagem em seu novo projeto.

“Sempre que começa uma personagem nova, as cores, as formas, roupas, cabelos, são fundamentais na construção desse novo ser", escreveu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!