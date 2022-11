Carolina Dieckmann chama atenção com cliques deslumbrantes na rede: "Maravilhosa"

A atriz Carolina Dieckmann ganhou elogios ao compartilhar várias fotos curtindo seu dia na rede

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 17h40

Carolina Dieckmann (44) ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece em uma rede.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 11, a atriz surge exibindo toda sua beleza ao fazer várias poses enquanto aproveita seu dia.

"Rede, paisagem do descanso… gratidão; lumiar", escreveu a artista na legenda da publicação. Nas fotos, Dieckmann surge usando blusa e calça amarela.

As fotos chamou a atenção dos internautas e recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita demais", elogiou outra. "Que pezinhos mais lindos", observou mais uma. "Eita mulher linda", falou uma fã.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann na rede:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Cliques com Mel Maia

Carolina Dieckmann usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para fazer um antes e depois com a jovem Mel Maia (18). Na foto, a atriz resgatou um clique em que as duas aparecem na época em que contracenaram na novela Joia Rara em 2013 e um registro atual.

"Sei que tô atrasada em matéria de #TBT. Acontece que estamos em lumiar -Mel e eu- revivendo esse encontro lá de Joia Rara e eu só recebi essa foto hoje de manhã de modo que quis postar mesmo assim, porque fiquei com saudade de tudo que já vivemos e emocionada com o que ainda vamos viver…", disse a loira. Carol e Mel estão no elenco da próxima novela das sete Vai na Fé.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!