Zé Felipe compartilha vídeo da filha cantando e encanta: “Um novo talento”

SEGUINDO PASSOS DO PAI!

O cantor Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais um vídeo encantador da filha mais velha Maria Alice cantando

Nesta quarta-feira, 7, Zé Felipe encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo fofo em seu Instagram. O cantor mostrou a filha mais velha, Maria Alice, cantando em frente a uma casa. A menina olhava pela janela do banco de trás do carro dirigido por Zé.

A menina cantava uma música religiosa, e, com o incentivo do pai cantou a canção inteira. “Minha casa, é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Toda honra e glória a Ti meu pai”, escreveu o cantor na legenda do vídeo compartilhado revelando o que Maria Alice estava cantando.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe e avó de Maria Alice, Poliana Rocha escreveu: “Emocionada! Amo muito”. E a mãe de Virginia Fonseca, esposa de Zé e mãe de Maria Alice e Maria Flor, Margareth Serrão escreveu: “Emocionante, porque ouve louvores em casa, no carro papai e mamãe cantando sempre com elas. Bênçãos de Deus, louvado seja o nome de Jesus”.

Os seguidores de Zé Felipe e Virginia adoraram o vídeo e rasgaram elogios à primeira filha do casal! “Um princesa cantora, será um novo talento em breve”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Ensina o teu filho que se deve andar, ainda que for grande o caminho, não se desviará dele”.

“Meu Deus, que linda”, escreveu ainda um seguidor. E outra fã comentou: “Lindeza”. Uma admiradora também elogiou: “Perfeição”.

Porém, houve críticas aos pais de Maria Alice. “Ainda bem que ela tem babá para ensinar, porque a mãe é só música de sentar, quicar, botar”, criticou uma seguidora. Porém, a mãe de Virginia, Margareth não deixou barato e rebateu: “Aí que você se engana, querida. Falando o que não sabe, está pecando fortemente. Cuidado com a língua!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Nome!

Por falar em polêmica, Virginia gerou uma nas redes sociais novamente ao comentar sobre a possibilidade de ter uma terceira filha. Isso porque, a influenciadora comentou sobre o suposto nome para uma terceira filha.

"1 menino: corta para Maria Sol chegando”, comentou Virginia sobre a possibilidade de ter um menino. Porém, o nome escolhido para a possível terceira menina, Maria Sol, não agradou.