Yanna Lavigne baba pela filha caçula em cliques fofíssimos: ''Personalidade forte''

Atriz Yanna Lavigne encanta a web ao postar fotos da caçula com Bruno Gissoni, Amélia, e fala sobre a personalidade da filha

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 11h29

A filha mais nova de Yanna Lavigne (32) e Bruno Gissoni (35) explodiu o fofurômetro na manhã desta terça-feira, 27, em fotos nas redes sociais da mamãe!

A atriz encheu seu feed de amor ao compartilhar registros encantadores da caçula, Amélia, de apenas oito meses. Nas imagens, a pequena aparece sorridente e fazendo caras e bocas durante viagem ao lado da família em uma kombi.

Em alguns cliques, Amélia posou com a irmãzinha, Madalena (5), e com a mãe coruja. Na legenda, Yanna comentou sobre o comportamento da bebê durante a viagem e a personalidade da herdeira, comparando com a da primogênita.

"Foi difícil prever como seria fazer essa aventura em 4 rodas com você. Bebê com semblante sereno, mas personalidade forte, parece que já sabe o que quer e sempre reivindica seus direitos com barrigadas, em níveis, de leves à fortes tempestades. Enquanto sua irmã veio com tríade em ar, você veio em um equilíbrio de elementos, que de tão equilibrado, só para meu destempero (com tríade em fogo) é mais difícil ainda te desvendar", começou escrevendo.

"Minha missão antes da viagem era perguntar pra cada mãe de capricornianos, se existem coisas semelhantes ou peculiares, para me dar um rumo. Mas Você é surpresa boa o tempo todo, de tão simples, eu que tava querendo complicar. O prêmio de bebê viajante é todo seu, bora desbravar essa vida com essa família maluca @antesqueomundoacabe_ !", declarou ainda Yanna Lavigne.

Confira a publicação de Yanna Lavigne sobre a filha, Amélia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni surgem em clima de romance na web

Recentemente, Yanna Lavigne usou suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado de seu marido, Bruno Gissoni. A atriz publicou uma foto onde ela e seu amado aparecem juntinhos, esbanjando muito amor. Em outras imagens, Yanna ainda aparece dançando ao redor de uma fogueira em meio a natureza, enquanto curtia o pôr do sol. Na legenda, ela ainda escreveu: "A gente merece".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!