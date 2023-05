Virginia Fonseca se derrete ao resgatar vídeo de Maria Alice ainda bebê: ''O tempo voa''

Empresária e influenciadora Virginia Fonseca faz declaração ao relembrar quando Maria Alice começou a repetir palavras, ainda bebê

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) encheu seu feed de amor no domingo, 07, ao compartilhar um vídeo de sua filha mais velha com Zé Felipe (25).

Em seu perfil no Instagram, a empresária recordou registro de quando Maria Alice, que completa dois anos no dia 30 de maio, começou a repetir palavras, aos 6 meses. A mãe coruja se derreteu e ainda postou imagens atuais, em que aparace ao lado da herdeira falando "bom dia, pessoal", que costuma dizer aos seus seguidores nas redes sociais.

"O tempo não passa, ele VOA!!! Parece que foi ontem a Maria Alice falando “al” com mais ou menos 6 meses de vida e coincidentemente ela falou a primeira vez 1 dia depois que estava toda a internet me “xingando” por fazer o “BOM DIA PESSUAL”, só Deus sabe como estava me sentindo com todos julgamentos e como esse episódio dela falando “al” me fez bem!", começou escrevendo.

"Hoje, ela fala pra eu completar e o melhor disso tudo é que ela criou essa memória de mim, pois um dia a noite ela falou apontando para o Zé, “papai”, apontando para Poli, “vovó”, e apontou para mim e falou “mamãe bom dia pessuuuu”! Meu coração se enche de alegria e amor, como é maravilhoso ser sua mãe Totoca Alice. Te amo mais que tudo pessuuuuu", disse ainda Virginia na legenda.

Confira o vídeo de Maria Alice:

Zé Felipe sai em defesa de Virginia Fonseca após críticas

O cantor Zé Felipe se manifestou nas redes sociais no último sábado, 6, após Virginia Fonseca se envolver em uma nova polêmica. A influenciadora digital viajou recentemente para Dubai, nos Emirados Árabes, e aproveitou para fazer um ensaio fotográfico usando uma roupa inspirada na cultura islâmica para promover um novo produto da sua marca.

Ao compartilhar as fotos nas redes sociais, a mulher do cantor passou a receber diversas críticas, isso porque, ela surgiu com um hijab transparente, deixando à mostra suas roupas íntimas, e foi acusada de sensualizar e desrespeitar as mulheres muçulmanas.

"Fazer fotos sensuais nos Emirados Árabes, com o uso do Hijab transparente juntamente do vestido, desrespeito total com a cultura", disse uma internauta. "Achei desrespeitoso, usando hijab assim expondo o corpo", afirmou outro.

"O que eu mais vi nesse Instagram foi gente com a roupa de árabe, tem alguns que ficam só com olhinho de fora, parece até jacaré dentro da água. Ninguém fala nada. A Virginia passou o pano na cabeça e tão falando que ela está desrespeitando. Desrespeitando o que, cara***? Pelo amor de Deus", disparou Zé.