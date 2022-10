Bebê / GESTAÇÃO

Viih Tube exibe a barriguinha de grávida nas redes sociais: "Começando a aparecer"

A influenciadora Viih Tube postou look com top cropped e calça de lycra para exibir a silhueta no início da gestação

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 11h26

Viih tube mostrou a barriga aos seguidores que acompanham a gestação - Foto: Reprodução/Instagram