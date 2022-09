Grávida, Viih Tube exibe barriguinha discreta em nova selfie

Viih Tube surge com look top cropped para deixar a barriga de grávida à mostra em nova foto

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 10h28

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube (22) atualizou os fãs sobre a evolução de sua primeira gravidez. Nesta semana, ela respondeu perguntas dos seguidores nos stories do Instagram e um fã pediu para ela mostrar a barriga de grávida. Rapidamente, a musa apareceu em uma selfie com top cropped preto e calça xadrez ao posar para uma selfie em seu quarto.

Viih deixou evidente que a barriga ainda está bem discreta e quase não começou a aparecer. “Tem dia que está mais durinha e pra frente, e tem que dia que está menos”, disse ela na imagem.

Além disso, a estrela contou qual sintoma do início da gestação mais está incomodando. “Acho que todo sintoma faz eu sentir meu corpo mudando para virar casa pro meu nenê. Eu estou tão feliz que acabo que nem ligo para mim. Mas se fosse falar um que incomoda mais seria: fazer xixi toda hora (literalmente), e um sono incalculável, parece que não consigo ficar com os olhos abertos; quando ele vem, apago sozinha”, disse ela.

Viih Tube está grávida pela primeira vez do seu namorado, o ex-BBB Eliezer (32).

O anúncio da gravidez de Viih Tube

Viih Tube revelou a gravidez para os fãs no dia 20 de setembro por meio de um vídeo no YouTube e uma foto da barriga no Instagram. "Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", disse ela.

E completou: "Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi kkkk e vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!".

Por meio da assessoria de imprensa, os dois contaram que não estavam tentando engravidar. “Não foi planejado, aconteceu e terá todo nosso amor”, contaram. E Eliezer completou sobre a alegria de ser pai. “Acredito que a vida nos surpreende e tudo acontece no tempo certo. Esse ano foi marcado por uma virada de chave na minha vida e realizo mais um sonho! A família da Viih se tornou a minha desde que nos conhecemos e, de fato, somos uma família agora. Eu não poderia estar mais feliz em ser pai!”, contou ele.

