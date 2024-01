Viih Tube abre álbum de comemoração do mesversário de 9 meses da Lua

Sempre surpreendendo pela criatividade na escolha dos temas, Viih Tube escolheu o tema 'Lilo e Stitch' para celebrar mais um mês da pequena

Viih Tube publicou nesta quinta-feira, 11, um álbum com as fotos da festinha de mesversário dos 9 meses da filha, Lua Di Felice. Com tema Lilo & Stitch, a youtuber e o marido, Eliezer, posaram ao lado da bebê e dos cães do casal, que leva o nome da dupla do desenho animado.

Em uma das fotos, a família inteira veste fantasia de Lilo, personagem principal do desenho, enquanto na imagem principal, Eliezer aparece caracterizado como o alienígena Stitch. Os cachorrinhos da familia também entraram na comemoração e em alguns cliques a dupla aparece vestidos de Lilo & Stitch

Nos comentários, os fãs da youtuber se derreteram com mais um ensaio da pequena. "Como pode ser tão linda assim?", perguntou uma seguidora, “Me convida no próximo, nem que seja pra limpar a bagunça”, brincou outra, “Cada mês versário uma surpresa linda. Parabéns princesa!!”, escreveu uma terceira.

Nesta última terça-feira, 9, Viih resgatou uma imagem de seu último mês de gestação, quando já estava com um barrigão enorme e contando os dias para conhecer a filha. Depois, ela postou um lindo clique de Lua, que usou um macacão roxo e sorriu para a câmera da mamãe. "9 meses na barriga / 9 meses fora da barriga. Feliz mesversário minha pequena! Feliz 9 meses mais felizes da minha vida!", escreveu na postagem.

Susto com a filha

A influenciadora digital Viih Tube passou por um susto envolvendo sua filha, Lua di Felice. Enquanto brincava com os animais de estimação da família, a bebê quase foi atacada por eles, causando um momento de desespero na família. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB desabafou após o incidente.

"Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet. Ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela. Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração. Mas me fez perceber que ainda vou passar muita coisa, que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe", desabafou.