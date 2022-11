Vestidos com camisa da seleção brasileira, Renato Góes posa com Thaila Ayala e o filho: ''Meu hexa já veio''

À espera do segundo bebê, atriz Thaila Ayala compartilha cliques de verde e amarelo ao lado do marido, Renato Góes e o filho, Francisco

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor ao mostrar que reuniu a família para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 na quinta-feira, 24!

Ao lado do marido,Renato Góes (35), intérprete de Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão, e do filho, Francisco, que completa seu primeiro aninho no primeiro dia do mês de dezembro, a artista viu ao primeiro jogo do Brasil, desta vez, contra a Sérvia, vencendo com dois gols do atacante Richarlison (25).

Em seu feed no Instagram, a famosa, que está à espera de uma menininha, que se chamará Tereza, compartilhou lindos cliques mostrando que vestiram verde e amarelo para torcer por nosso país. O primogênito do casal esbanjou fofura ao surgir sorridente usando um macaquinho com a frase "minha primeira copa".

"Família reunida!", disse Thaila Ayala na legenda da publicação.

"Meu Deus do céu!! Meu hexa já veio!", celebrou Renato nos comentários do post. "Que coisa linda", elogiou Isis Valverde. "Gente?!?!?! Ele está enorme! Típico irmão mais velho", destacou uma fã. "Família linda demais", exaltou outra. "A cara do pai!", comparou uma terceira. "Mascotinho mais lindo", escreveu mais uma.

Confira Thaila Ayala com Renato Góes e o filho torcendo pelo Brasil:

Thaila Ayala encanta ao mostrar surpresa que ganhou do marido

Recentemente, Thaila Ayala chegou de viagem em sua casa no Rio de Janeiro e se deparou com uma surpresa do maridão, Renato Góes! A famosa se surpreendeu ao voltar de Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e encontrar a casa cheia de flores. Em registro publicado em seu perfil no Instagram, a artista surgiu exibindo as flores espalhadas pelo lar e se derreteu pelo gesto romântico do amado pernambucano. "Voltar de viagem com a casa assim. Pra sempre sua flor de tangerina @renatogoess", disse Thaila ao legendar o vídeo ao som de Flor de Tangerina, do cantor Alceu Valença (76).

