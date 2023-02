Thaila Ayala posta fotos nua com o filho e manda recado após críticas: ''Zero paciência''

Atriz Thaila Ayala dá alfinetada em críticos de plantão após compartilhar cliques em que aparece nua com o filho, Francisco, do casamento com Renato Góes

A atriz Thaila Ayala (36) não deixou passar batido e usou as redes sociais para rebater críticas que recebeu após publicar fotos em que aparece nua com o filho.

Na noite de terça-feira, 21, a artista foi direta e fez questão de dar uma resposta daquelas para os haters de plantão. Ao compartilhar os cliques em preto e branco, com o herdeiro Francisco, de um ano, fruto do casamento com o ator Renato Góes (36), ela se manifestou sobre os comentários maldosos, principalmente de mulheres, e ressaltou que o corpo é dela.

"'Ai, mas por quê foto nua?'. Porque eu acho lindo, o corpo é meu, o filho é meu e o Instagram, adivinhem? É meu! 'Ah, mas eu não gosto de associar mulher grávida com nudez'. Que bom que você não fez na sua gestação ou nem vai fazer e deixa as coleguinhas em paz", começou escrevendo Thaila, que está grávida de uma menina, que vai se chamar Tereza.

"'Ai, mas eu não concordo'. Ninguém te perguntou e tem um botão chamado 'deixar de seguir'. Queria estar fazendo uma legenda linda, mas é muita mulher pronta para dar pitaco onde não foi chamada e eu tenho zero paciência e zero tempo para bloquear todas as chatas intrometidas", disparou ainda ao legendar o post.

"E eu salvando de ref pra se um dia eu ficar grávida de novo. Quero assim desse jeitinho. Perfeitos", disse Romana Novais, mulher do DJ Alok nos comentários. "Jura que isso ainda acontece @thailaayala ??? Suas fotos estão perfeitas! Linda!", questionou Sophie Charlotte. "Que amor", exaltou Isis Valverde. "Poesia em fotografia! Viva vocês", comentou Mari Saad.

Confira o post de Thaila Ayala rebatendo críticas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala relembra desfiles de Carnaval e responde internauta que a criticou

Recentemente, Thaila Ayala acordou animada com o Carnaval e usou suas redes sociais para relembrar as vezes em que desfilou pela escola de samba Grande Rio.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou registros antigos de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando era musa da agremiação carioca, e celebrou o grande dia em que a atual campeã do Carnaval do Rio entrou na avenida. Em 2023, a Grande Rio homenageou o cantor Zeca Pagodinho.

"Hoje é dia da minha @granderio. E o coração já amanheceu daquele jeito", declarou Thaila Ayala ao legendar a publicação. Nos comentários, a famosa recebeu chuva de elogios dos fãs. "Belíssima", "Maravilhosa", "Nasceu pra reinar! Perfeitona", "Muito linda", "Deusa", disseram sobre a famosa, que fez questão de responder uma internauta que a criticou.

