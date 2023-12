Thaila Ayala mostra a filha mostrando a língua: 'Descobriu'

Ela cresceu! Thaila Ayala mostra desenvolvimento da filha Tereza e explode o fofurômetro com registros da pequena exibindo a língua

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, deu um show de fofura ao protagonizar novas fotos com os pais e seu irmão Francisco, de dois anos. Nesta sexta-feira, 08, a atriz postou os registros com os herdeiros e encantou.

Cheia de estilo, a pequena - que nasceu com uma má formação no coração e passou por cirurgia com poucos meses de vida - esbanjou todo seu charme ao surgir sorridente e também mostrando a língua para a câmera.

"Meu Mundo e a menina que descobriu a língua", falou Thaila Ayala, que apareceu com o visual totalmente diferente após mudar a cor de seus cabelos radicalmente. Nos comentários, os seguidores babaram pela família. "Que boneca", elogiaram. "Que família mais linda", admiraram outros.

Vale lembrar que Tereza nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Nas últimas semanas, Thaila Ayala desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia.

Filha de Thaila Ayala foi internada no início de novembro

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 9 de novembro para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. É que sua filha caçula, Tereza, de seis meses, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, recebeu alta hospitalar.

No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece com a herdeira ainda no hospital, ao som da música 'Aquieta Minh'alma', do Ministério Zoe, e contou que a menina venceu a pneumonia após ficar alguns dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo).

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", celebrou a artista, que também é mãe de Francisco.

"Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.