Thaila Ayala mostra clique encantador de Renato Góes com o filho e se declara: "Meu mundo todinho"

A atriz Thaila Ayala se derreteu ao mostrar o clique de Renato Góes trocando olhares com o filho, Francisco

Thaila Ayala (35) encantou os seguidores ao compartilhar um clique encantado nas redes sociais neste domingo, 27.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz publicou uma foto em que Renato Góes (35) aparece trocando olhares com o filho, Francisco (11 meses), e se declarou para eles. "Meu mundo todinho!", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com o clique fofo entre pai e filho. "Aii que gracinha essa foto", disse uma seguidora. "A carinha dele, que fofo", escreveu outra. "Troca de olhares de milhões", afirmou uma fã. "Gente, olha que lindo ele olhando para o pai", falou mais uma.

Vale lembrar que Thaila e Renato estão à espera do segundo bebê. No começo do mês, a atriz dividiu com os seguidores o vídeo do momento em que descobriu o sexo do filho. Na gravação, os dois aparecem com o primogênito, ao lado de um balão. Em seguida, a mamãe estoura a bola, que está cheia de bexigas e papéis roxos, anunciando que eles terão uma menina. "Vem Tereza completar essa família! A gente já te ama muito!", falou a artista.

Confira o clique fofo de Renato Góes com Francisco:

