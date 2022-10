Thaila Ayala encanta ao mostrar o filho de 10 meses andando: ''Coisa mais linda''

Herdeiro de Thaila Ayala e Renato Góes, pequeno Francisco aparece andando com apenas 10 meses: ''Só quer saber disso''

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 15h33

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor na manhã deste domingo, 02, com um vídeo do seu filho com o ator Renato Góes (35)!

No registro, publicado no perfil do Instagram, Francisco, de apenas 10 meses, aparece andando de um lado para o outro, esbanjando felicidade com gritos. O bebê contou com a ajuda de um cercadinho para conseguir dar os passos. Na legenda, a mamãe coruja se derreteu ao mostrar o momento especial do herdeiro.

"Agora só quer saber disso, andar de um lado para o outro gritando", disse Thaila Ayala na publicação.

"Que coisa mais linda, esperto", disse uma seguidora nos comentários. "Ele é muito lindo", elogiou outra. "Aaaaaah que fofura", babou uma terceira admiradora. "O grito é uma conquista pra ele. Como não fala, sua expressão é gritar de alegria. Lindo demais", comentou mais uma.

Thaila Ayala exibe o filho com Renato Góes andando:

Thaila Ayala e Renato Góes celebram 10 meses de Francisco

No sábado, 01, Thaila Ayala dividiu com seus seguidores uma sequência de registros de mais um mêsversário do pequeno Francisco, que completou 10 meses. A mamãe compartilhou fotos mostrando a comemoração intimista ao lado do marido. "10 meses que me perco nesses olhinhos puxados e nesse cangote que você detesta que a mãe agarre #OTempoVoa", escreveu ela.

