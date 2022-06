Sorridente, filha de Carol Dias e Kaká esbanja fofura em clique com a família

Modelo Carol Dias compartilha clique foto em preto e branco ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká, e a herdeira Esther

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 11h48

A modelo Carol Dias (26) encheu seu feed de amor ao compartilhar um novo registro em família!

Na madrugada desta terça-feira, 21, a influenciadora digital publicou um registro de um ensaio fotográfico ao lado do marido, Kaká (40) e da herdeira do casal, Esther (1).

Na imagem, publicada em preto e branco em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja e o papai babão posaram admirando a pequena, que surgiu com um sorrisão lindo estampado no rosto e com os olhinhos brilhando, arrancando elogios dos seguidores.

"É meu mundo! Que foto linda", escreveu Carol na legenda da postagem, agradecendo ao fotógrafo Thiago Bruno.

"Isso é vida", se derreteu Kaká nos comentários do post. "Que amor", "Família maravilhosaaaa", "Tão maravilhosa família, que menina especial essa linda", "E esses olhinhos brilhando? Que amor! Deus abençoe vocês", disseram os internautas.

Kaká relembra foto romântica com Carol Dias

Recentemente, Kaká recordou um momento especial com a esposa, Carol Dias, durante um ensaio. O casal chamou atenção dos fãs pela beleza no clique. "Não existe casal mais lindo", "Acho vocês almas gêmeas", "Sou completamente apaixonada por vocês", destacaram.

Confira o registro encantador de Carol Dias, Kaká e Esther: