Sertanejo Jefferson Moraes apresenta a filha recém-nascida, Aurora

Jefferson Moraes anuncia o nascimento da filha Aurora, fruto do casamento com Nayara Perassoli: 'Estou radiante'

O cantor sertanejo Jefferson Moraes já é papai pela segunda vez! A filha dele, Aurora, fruto do casamento com Nayara Perassoli, nasceu na tarde de terça-feira, 9, às 12h45, pesando 2.795kg e medindo 46,5 cm, em uma maternidade de Goiânia, Goiás.

Aurora é a primeira filha do casal. Ele também é pai de um menino, Theo, de 2 anos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Jefferson mostrou as primeiras fotos com a filha logo após o nascimento e falou sobre a emoção de acompanhar este momento.

“Eu estou radiante, minha princesa chegou neste mundo repleta de amor, Aurora vai ser muito amada, tenho certeza disso. Foi uma emoção muito grande acompanhar o parto. Nayara é uma mulher muito forte, e não soltei a mão dela em nenhum segundo, ela vai ser sempre a minha companheira de vida”, disse o papai coruja.

A mamãe também falou sobre a chegada da filha. “Ver Aurora nascendo me ressignificou de outra forma, é um sentimento único, um amor que bate fora do peito. Dei à luz a minha primeira filha, é um misto de emoções. A minha vida está mais colorida agora. Que sua vida seja repleta de bençãos, minha filha”, contou.

Recentemente, Jefferson contou à CARAS como conheceu a esposa."Nos conhecemos pelo Instagram. Ela estava presente em um show meu em 2018 em SP e só me marcou em um story, mas diz ela que sem pretensão [risos]. Ela isse que a amiga dela que estava de olho em mim. Mas ai no fim eu respondi só ela: “obrigada pela presença no show".E começamos a conversar. Depois de poucos dias, eu já estava em SP pra ver ela e já começamos um romance, que foi interrompido em 2019 e voltamos em 2020 e estamos juntos até hoje!", contou ele, que é romântico e se derrete ao falar da amada. "Nayara sempre foi uma pessoa que me ajudou muito em tudo que precisei. Passei por momentos difíceis com depressão e no pior deles, ela estava aqui com essa notícia maravilhosa da chegada da Aurora. Então com toda certeza ela tá vindo no momento certo", afirmou.

Conheça a filha de Jefferson Moraes:

Fotos: Thamyres Leáh Est. Fotográfico