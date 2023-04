Sertanejo Jefferson Moraes conta sobre a ansiedade para o nascimento da filha Aurora

Jefferson Moraes e a esposa, Nayara Perassoli, fazem ensaio fotográfico na reta final da gravidez e ele conta sobre a preparação para a chegada da filha, Aurora: 'Ansiedade só aumenta'

O cantor sertanejo Jefferson Moraes está ansioso para o nascimento de sua filha Aurora, fruto do casamento com Nayara Perassoli. Em meio ao sucesso na carreira musical, ele vai aumentar a família em breve. A bebê deverá nascer no mês de maio e os pais já fizeram um ensaio fotográfico encantador para registrar o barrigão de grávida de Nayara antes do parto. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou mais detalhes sobre a espera pelo nascimento da segunda filha. Isso porque ele já é pai de Theo, de dois anos, fruto de relacionamento anterior.

"A ansiedade está a mil! A cada dia que passa que sei que está mais perto dela chegar, a ansiedade só aumenta de conhecer o rostinho dela. Está tudo pronto: quarto, enxoval, tudo! Corremos nessa reta final pra dar tempo de tudo", disse ele, que adorou acompanhar a gestação da esposa. "A gravidez dela foi muito tranquila graças a Deus, não teve enjoo e nem passou mal. Só esse fim está sendo mais desconfortável pra ela porque junta o peso da barriga e tudo né. Mas é muito bom acompanhar tudo de perto e ver o tanto que é divino gerar uma vida", afirmou.

Sobre a escolha do nome da bebê, o artista contou que ele foi o responsável pela escolha. "Inicialmente a Nay queria Alice e achei bonito, mas comum. Mas depois me veio na cabeça Aurora, que eu sempre achei muito lindo por estar em várias músicas sertanejas, tem também aquele fenômeno Aurora Boreal que é a coisa mais linda… Aí dei a ideia pra Nay e ela adorou!", contou ele, que está na expectativa para ver como é ser pai de menina. "Dizem que menina é mais apegada no pai. Acho que diferença mesmo só essa porque em amor não tem diferença.O Theo é um presente de Deus na minha vida igual a Aurora. Para mim, ser pai é ter um coração batendo fora do peito. Sempre sonhei e fui abençoado com dois filhos", comentou.

Jefferson Moraes também contou como conheceu a esposa. "Nos conhecemos pelo Instagram. Ela estava presente em um show meu em 2018 em SP e só me marcou em um story, mas diz ela que sem pretensão [risos]. Ela isse que a amiga dela que estava de olho em mim. Mas ai no fim eu respondi só ela: “obrigada pela presença no show".E começamos a conversar. Depois de poucos dias, eu já estava em SP pra ver ela e já começamos um romance, que foi interrompido em 2019 e voltamos em 2020 e estamos juntos até hoje!", contou ele, que é romântico e se derrete ao falar da amada. "Nayara sempre foi uma pessoa que me ajudou muito em tudo que precisei. Passei por momentos difíceis com depressão e no pior deles, ela estava aqui com essa notícia maravilhosa da chegada da Aurora. Então com toda certeza ela tá vindo no momento certo", afirmou.

Mesmo com a agenda agitada de shows, o papai coruja quer estar presente na rotina com a filha recém-nascida. "A gente não pode parar de trabalhar que agora as contas dobraram né [risos]. Mas vou ajudar no que eu puder a Nay, quero fazer de tudo que estiver ao meu alcance porque sei que esse momento do início é bem difícil e o bebê requer 100% de atenção. Ela estará com uma rede de apoio também quase que integral das mulheres das nossas famílias (minha sogra, minha mãe e minhas irmãs), que eu tenho certeza que ajudará muito", afirmou.

Por fim, além do ótimo momento na vida pessoal, ele celebrou a boa fase na vida profissional. "Eu avalio meu atual momento da carreira como um recomeço maravilhoso, um combustível que me faz querer fazer tudo de melhor e que me deixa muito feliz pelos resultados que já estamos tendo. Em breve vou gravar um novo DVD, estou empenhado nisso diariamente e pretendo que seja o melhor projeto que já fiz até hoje. Eu quero ser 100% realizado profissionalmente e estou lutando diariamente pra isso", contou.

Fotos: Thamyres Leáh Est. Fotográfico

Assista ao vídeo do chá revelação: