Sabrina Petraglia reúne a família para comemorar o mesversário do filho caçula, Léo

A atriz Sabrina Petraglia mostrou a comemoração do terceiro mês de vida do filho caçula nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h06

Sabrina Petraglia (39) reuniu a família para comemorar o terceiro mês de vida do filho caçula, Léo.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com o marido, Ramón Velázquez, e os outros dois filhos do casal, Gael (3) e Maya (1), assoprando a vela do bolo do menino, que teve como tema 'Os Três Porquinhos'.

"Assoprando a vela. Léo, 3 meses!", celebrou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o pequeno. "Família linda. Deus os abençoe", disse uma seguidora. "Parabéns, Gael. Muita saúde", desejou outra. "Que gracinha. Felicidades", comentou uma fã.

Alerta para as grávidas

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para fazer um alerta para suas seguidoras que estão grávidas. A atriz contou que descobriu uma colestase quando estava com 35 semanas de gestação, e devido ao diagnóstico, Léo precisou nascer através de uma cesária.

Ela decidiu falar sobre seu diagnóstico após receber a mensagem de uma seguidora que relatou ter perdido o filho por conta da colestase gravídica. "Eu descobri por acaso, e eu salvei meu bebê e me salvei a tempo", afirmou ela, explicando que soube do problema durante um exame de rotina, quando começou a ter coceira nos braços e foi alertada pela médica para procurar sua obstetra.

Confira a foto do mesversário de Léo: