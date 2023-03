Sabrina Petraglia mostra último mêsversário do caçula em Dubai: ''Léo amado!''

Morando em Dubai com a família, atriz Sabrina Petraglia exibe detalhes da comemoração de 11 meses do filho, Léo, com tema islâmico

A atriz Sabrina Petraglia (39), que se mudou para Dubai há pouco tempo com a família, celebrou os 11 meses do herdeiro mais novo no sábado, 11!

Em seu feed no Instagram, a mamãe coruja compartilhou registros do último mêsversário do pequeno Léo, fruto de seu casamento com o engenheiro Ramón Velázquez, com quem também tem Gael, de 3 anos, e Maya, de dois aninhos.

Nas imagens, a famosa mostrou detalhes da celebração, que teve tema islâmico. O bebê esbanjou fofura ao surgir com traje típico da cultura ao posar ao lado da família.

"E para comemorar o último mesversário do Léo, escolhemos como tema a celebração da cultura emiradense/islâmica, “Hag Al Laila”. “Hag Al Laila” significa “Para esta noite” e acontece no oitavo mês do calendário islâmico, 20 dias antes do Ramadan, mês sagrado onde os muçulmanos praticam o jejum, do nascer ao por do sol. Estamos exatamente no período dessa festa aqui em nos Emirados!", começou explicando.

Em seguida, Sabrina deu mais detalhes sobre a comemoração. "Nessa festa, as crianças recebem doces enquanto caminham de porta em porta na vizinhança, uma maneira simbólica de ensinar aos pequenos um dos significados do Ramadan: o de cuidar não apenas de si, mas também do próximo, e o de compartilhar. Que Léo, assim como todos nós, possa viver esses ensinamentos em sua plenitude; o mundo será tão mais feliz e justo assim! Feliz Último Mêsversário, Léo amado! Estaremos sempre aqui te cuidando e compartilhando contigo essa linda jornada da vida!", declarou ainda na legenda da postagem.

Confira o último mêsversário do caçula de Sabrina Petraglia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia abre o coração sobre adaptação do filho em Dubai

Sabrina Petraglia comentou sobre a adaptação do filho, Gael, na nova escola nos Emirados Árabes Unidos, país onde a família está morando. A atriz revelou que ele está se dando bem, mas ainda tem dificuldades em se comunicar.

"Acabei de deixar o Gael na escola, essa foi a primeira semana dele. Ele foi super bem, não chorou e não estranhou, porque é novidade. Agora não sei como vai ser a semana que vem quando essa novidade passar e ele entender que todos os dias vai estar lá, mas acho que ele vai ficar bem com isso", iniciou.

"Essa semana foi ótima, ele está animado, adorando conhecer amiguinhos novos, mas ele fala que ainda não consegue se comunicar. Acho que as crianças têm uma linguagem própria, tipo linguagem de sinais, a comunicação deles é diferente da nossa, por isso que ele está super bem, mesmo não falando inglês ainda", concluiu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!