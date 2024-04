Rihanna abre o jogo sobre matenidade e ter mais filhos com A$AP Rocky

Mãe de dois meninos, Rihanna abre o jogo sobre a maternidade e fala sobre ter mais dois filhos com seu marido, o rapper A$AP Rocky

Rihanna está vivendo um momento muito especial em sua vida pessoal. Em agosto de 2023, a cantora e empresária deu à luz ao seu segundo filho com o marido, o rapper A$AP Rocky. No entanto, parece que ela está pronta para continuar a ter mais herdeiros.

Em entrevista à Interview Magazine nesta terça-feira, 9, a artista contou que tem o desejo de ter uma menina para fazer companhia aos seus dois filhos, RZA, de dois anos, e Riot, de 8 meses. "Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois [filhos]. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto", afirmou Rihanna.

Na conversa, a cantora ainda falou sobre o início de seu relacionamento com Rocky e como a pandemia contribuiu para que eles dessem um passo além em seu romance. "A pandemia da Covid-19 acelerou nosso relacionamento, eu senti como se Deus soubesse que precisávamos porque íamos começar uma família. E se não fosse pela Covid, teríamos demorado muito mais para nos sentirmos confortáveis ​​um com o outro, até mesmo para saber que estávamos prontos", contou ela.

Por fim, ela ainda afirmou que a maternidade foi a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos anos. "Nós nem conversamos sobre isso [ter filhos]. Não havia como negar. Foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Simplesmente aconteceu", disse Rihanna.

Vale lembrar que Rihanna está afastada da música desde 2016, com o lançamento de seu último álbum ANTI. Desde então, ela dedica sua vida à família e a suas marcas Fenty Beauty e Savage X Fenty, de maquiagem e lingerie.

Rihanna retorna aos palcos em casamento bilionário

O último ato da carreira de Rihanna aconteceu recentemente, quando em março ela subiu aos palcos para uma apresentação especial. A cantora se apresentou no pré-casamento de Radhika Merchant e Anan Ambani, filho de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia.

A cantora subiu aos palcos do evento privado e cantou seus maiores hits para os convidados do casal. Para a ocasião, ela apostou em um longo vestido verde brilhante, com uma grande fenda na perna e babados na altura da coxa, que foi complementada com uma calça rosa. Em algumas músicas, Rihanna ainda apareceu com um boné decorado com um véu rosa.

Em sua apresentação, a artista trouxe várias canções que estiveram na setlist do Super Bowl, sua última apresentação pública, realizada em 2023. Entre elas estão: B*tch Better Have My Money, Diamonds, Pour It Up, We Found Love, Work, Birthday Cake e outros. Rihanna ainda trouxe remix de funk da música RudeBoy, levando o ritmo brasileiro para a Índia.