Renata Dominguez chega na reta final da gravidez e comemora: "De repente, 9 meses"

Aos 42 anos, a atriz Renata Dominguez está grávida da primeira filha e compartilhou o registro

Renata Dominguez (42) celebrou a chegada dos seus nove meses de gestação. A atriz está a espera de sua primeira filha, Giulia, fruto do seu casamento com Leandro Gleria.

Sorridente e com um body brilhoso, Renata comemorou a reta final da gravidez com uma sequência de fotos de um ensaio gestante. "De repente, 9 meses!", escreveu na legenda da publicação.

Seus seguidores rasgaram elogios e se mostraram ansiosos pela chegada da pequena.

"Cada dia mais perto pro encontro mais lindo da baby com a mamãe", "Todo meu amor por essas meninas", "Ansiosa sim ou com certeza?", foram alguns dos comentários.

Renata Dominguez curte parque da Disney: "É muito mágico"

Renata Rodriguez esteve em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para fazer um passeio no parque da Disney, na companhia do marido e da irmã, Roberta Rodrigues.

A atriz abriu o álbum de sua viagem no perfil do Instagram, e aproveitou para mostrar o barrigão ao usar um macacão jeans e uma camiseta rosa.

Na legenda da publicação, a artista falou sobre a felicidade de visitar o parque."Where dreams come true… A gente entra na Disney e volta à infância ne?! Parece que todos os problemas desaparecem. É muito mágico!! Esse lugar mexe sempre mexe comigo…", afirmou ela.

Em agosto a mãe de Renata, Dulce Dominguez completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de comemorar a data compartilhando vários cliques com ela no feed do Instagram.

"Hoje é #DiaDeDulci. Eu sinto um orgulho tão grande de você, mamys!! Não conheço nesse mundo pessoa mais intensa, determinada, incansável nas causas que se compromete, e ao mesmo tempo, tão meiga, tão acessível, tão entregue de corpo e alma às pessoas", começou a artista.