Prestes a dar à luz, Viviane Araujo exibe barrigão em vídeo e brinca: ''O que vem aí?''

Grávida de 9 meses, atriz Viviane Araujo brinca sobre chegada do filho Joaquim ao dublar áudio divertido em vídeo

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 10h47

Na reta final da gestação, a mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) está radiante com a experiência da gravidez e não vê a hora da chegada do herdeiro!

Brincando com a situação, a atriz compartilhou um vídeo nesta sexta-feira, 02, em que aparece dublando um áudio sobre estar preparada para o nascimento do primeiro filho.

Já de quase 40 semanas, a famosa apareceu de top mostrando o barrigão e segurando mala de maternidade, à espera de um menininho que se chamará Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão (32), com quem se casou no ano passado.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou o registro dublando. "Se prepara, viu?", diz a voz no vídeo. "Se preparar pra quê?", dubla Vivi. "Sei de nada não, mas se prepara... Vem aí uma coisa muito forte", responde a voz. "Mas o que que vem aí? Me fala", falou ainda a atriz.

"Será que tô preparada!!!????", escreveu Viviane ao legendar o post, usando a hashtag "Vem Joaquim" e um emoji de mulher grávida.

Os seguidores também se mostraram animados com a chegada do pequeno. "Que linda! Deus abençoe você e seu bebê", "Vem Joaquim", "Vem cheio de saúde, boa hora", "Eu desejo um bom parto pra você Viviane, o Joaquim será lindo, forte e muito abençoado por Deus!", desejaram.

Viviane Araujo brinca sobre chegada do primeiro filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo recorda foto com Guilherme Militão há 12 anos

Aproveitando o dia de TBT, Viviane Araújo dividiu uma foto tirada com Guilherme Militão há 12 anos, quando eles nem imaginavam que um dia iriam ter um relacionamento. A atriz aproveitou o registro para falar sobre o destino ter cruzado o caminho deles muitos anos depois do primeiro encontro totalmente despretensioso, e se declarou: "12 anos se passaram depois que tiramos essa foto totalmente despretensiosa, mas nosso destino, nosso amor já estava escrito por Deus. E foi aí que ele, exatamente no tempo dele, transformou nossas vidas nos abençoando com nosso bem maior, nosso filho Joaquim. Te amo, marido", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!