Petra Mattar desabafa sobre fim da gestação: “É difícil fazer absolutamente tudo”

Petra Mattar espera Makai, seu primeiro filho, e contou sobre os empecilhos da reta final da gravidez

Petra Mattar (28) desabafou sobre as dificuldades do fim da gravidez. Ela está a espera de seu primeiro filho, Makai, e detalhou os empecilhos que passa por conta do tamanho da barriga, de 32 semanas.

"Realmente nessa reta final a gente se sente imensa, uma bola prestes a explodir, toda inchada. É difícil fazer absolutamente TUDO. Colocar calcinha, sapato, se limpar, se lavar, se levantar, caminhar, se sentar, virar de lado, colocar a roupa, lavar os pés, respirar", contou.

Na sequência, acrescentou que, apesar de tudo, está feliz com a chegada do bebê. "Não estou reclamando, porque graças a Deus meu filho tem saúde, só desabafando que a minha situação está piorando a cada dia", afirmou.

Petra Mattar fez vídeo para revelar o sexo do bebê

Petra revelou o sexo do bebê por meio de um vídeo postado nas redes sociais. A filha do ator Mauricio Mattar (58) e Fabiana Sá compartilhou o momento em que soube que será mãe de um menino.

Na gravação, a jovem aparece em uma praia segurando um bastão de fumaça, que aos poucos começa a sair uma cor azul.

Ao publicar o registro, a mamãe de primeira viagem aproveitou para se declarar para o herdeiro. "Meu menino, te amei desde o momento que soube que você existia, mesmo muito assustada você foi capaz de despertar o melhor que existe em mim. Você que fez de mim sua morada e me fez de ti, meu ser inteiro. Você veio pra ressignificar tudo que eu pensava saber sobre amar, ser e existir", escreveu Petra.

A filha de Mattar seguiu a declaração. "Hoje eu não sou mais eu, eu sou você e sou sua mãe. Eu tô muito ansiosa pra te conhecer, mas fique aí o tempo que precisar porque estarei te esperando. Estamos todos ansiosos pra te conhecer! Eu te amo nessa e em todas as outras vidas que eu existir! Espero te reencontrar sempre em todas elas".