Nanda Costa publica foto antiga e se compara com uma das gêmeas: ''Jogo dos 7 erros''

Atriz Nanda Costa, mãe das gêmeas Kim e Tiê, recorda clique da infância e impressiona pela semelhança com uma das filhas

A atriz Nanda Costa (37) encheu seu feed de amor nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar uma lembrança em que aparece ainda criança!

Ao recordar dois cliques, em seu feed no Instagram, a artista deixou os fãs chocados pela semelhança com uma das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de um ano, frutos de seu casamento com a percussionista Lan Lanh (54).

"Jogo dos 7 erros (ou acertos) entre Kim e eu. Será que tem? O que parece mais, o jeito ou o sorriso? Sobre o temperamento, prefiro não comentar", escreveu Nanda Costa na legenda da montagem.

Nos comentários, os seguidores ficaram surpresos com a comparação. "Amor tão grande! Morrendo de saudades das pitucas e das mamães", disse Emanuelle Araujo, madrinha das pequenas. "Socorro! É tua cópia, com assinatura e tudo", "É a tua cópia todinha", "Lindas", "Cópia idêntica da mamãe! Lindas", "A mesma criança, você colocou efeito. Idênticas", disseram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa exibe barriga chapada após ser mãe

A atriz Nanda Costa deixou os fãs impressionados recentemente ao aparecer esbanjando beleza e boa forma em uma série de cliques publicados em seu perfil no Instagram. Na foto, ela apareceu de costas para um mar cristalino usando um top cropped e calça soltinha o que deixou toda sua boa forma à mostra.

Nos cliques, a esposa de Lan Lanh impressionou com seu corpão em forma quase um ano depois de dar à luz as filhas gêmeas Kim e Tiê. "Colando no feed nessa terça-feira de meu pai Ogum, pra desejar coragem, saúde, proteção e caminhos abertos pra todos nós! Patacori, Ogum! Axé", escreveu a artista.

