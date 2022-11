Nanda Costa posa com uma das gêmeas e surpreende com semelhança: ''Tá ou não tá a minha cara?''

Atriz Nanda Costa compartilha fotos com sua filha gêmea mais velha da relação com Lan Lanh e impressiona os fãs pela semelhança

A mamãe coruja Nanda Costa (36) encheu seu feed de amor na manhã desta segunda-feira, 28, ao postar fotos com uma de suas herdeiras!

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou dois cliques feitos pelo padrinho de suas filhas, Fernando Diniz, marido da atriz Emanuelle Araujo (46), em que aparece com uma das suas gêmeas, Kim e Tiê, de um aninho, frutos do casamento com a percussionista Lan Lanh (54).

Com a bebê no colo, Nanda Costa posou olhando para o céu e esbanjando felicidade na mesma pose que a pequena nas imagens à beira-mar. "Com a minha mais velha. Tá ou não tá a minha cara? Foto do dindo @nandodiniz", escreveu a famosa ao legendar a publicação.

Os seguidores ficaram chocados com a semelhança entre mãe e filha. "Amores", babou Andreia Horta. "Iguaalzinhaaaaa", disse Mauricio Destri. "Uma se parece com você e a outra com a Lan", destacou uma admiradora. "Sua cópia!!! Papai do céu usou a mesma forma para fazer ela. Lindas", disse outra. "Por sinal, gêmea sua Kkkkk", brincou uma terceira. "Realmente linda igual a mamãe dela... Xerox!", ressaltou mais uma nos comentários do post.

Confira fotos de Nanda Costa com a filha gêmea mais velha:

Filhas de Nanda Costa esbanjam fofura em vídeo

A atriz Nanda Costa encheu seu feed de amor ao celebrar mais um mês de vida das filhas do relacionamento com Lan Lanh!

As pequenas Kim e Tiê completaram um ano e um mês de vida no último dia 19, e a artista encantou os seguidores ao publicar um vídeo fofo das herdeiras gêmeas se divertindo juntas em uma motinha elétrica. "Quando 1+1 = 13. Treze meses de Kim e Tiê", escreveu Nanda Costa.

